Конгресс раскритиковал Трампа за отказ ввести санкции против России

В Конгрессе США высказали свое разочарование по отсутствию новых санкций против России. Об этом заявил заместитель председателя комитета сената международных дел Бен Кардин после публикации «кремлевского доклада».

Как указал Бен Кардин, конгресс разочарован тем, что в законодательном акте нет никаких санкций против России. По мнению сенатора, «кремлевский доклад» противоречит изначальным намерениям американских политиков.

Бен Кардин утверждает, что члены парламента намерены проводить новые слушания по санкциям и обсуждать вопрос ограничений против России повторно. Также Кардин указал, что секретная часть из «кремлевского доклада» публиковаться не будет. В ней, сообщают СМИ, содержатся рекомендации по введению санкций и политическому отношению с Россией.

Как стало известно ранее, глава Минфина США заявил о наличии санкций в секретной части "кремлевского доклада". Ситуация вокруг санкций продолжает собирать комментарии от политиков и представителей общественности. Вопрос об ограничениях остается открытым, что продолжает тревожить россиян и власти РФ.