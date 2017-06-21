Глава Минфина США заявил о наличии санкций в секретной части "кремлевского доклада"

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о наличии в секретной части "кремлевского доклада" информации о санкциях против фигурантов. Так чиновник ответил на вопрос вовремя встречи с банковским комитетом Сената.

Сенатор Роберт Менендес поинтересовался у министра относительно отсутствия в документе санкционных ограничений. Стивен Мнучин рассказал, что эти сведения размещены на засекреченных страницах. Он отметил, что санкции будут обнародованы по итогам работы авторов проекта.

Стивен Мнучин подчеркнул, что люди не должны думать, будто люди, записанные в список, останутся безнаказанными. Он добавил, что с самого начала министерство не планировало публиковать санкции одновременно с основной частью. Доклад призван обеспечить тщательный анализ ситуации и разработать меры на его основе.