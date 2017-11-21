Песков назвал клеветой обвинения Родченкова в адрес Путина

Дмитрий Песков назвал клеветой обвинения Григория Родченкова о причастности Владимира Путина к допинговому скандалу. Об этом пресс-секретарь президента заявил журналистам 30 января.

Чиновник утверждает, что высказывание бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории, прозвучавшие в эфире германского канала ARD, являются безосновательными. По словам Дмитрия Пескова, Григорий Родченков не привел "ни единого доказательства" или даже намека на факты.

Глава пресс-службы сообщил, что сам автор обвинений является одиозной личностью, имеет проблемы с российским законом и отличается высокой "моральной нестойчивостью". Подобная характеристика, считает Дмитрий Песков, делает из Григория Родченкова ненадежный источник информации. Использование его в СМИ как единственного эксперта вызывает в Кремле непонимание. Подобная редакционная политика, добавил Дмитрий Песков, несет ущерб имиджу.

Ранее "Версия" сообщала о заявлении Григория Родченкова, согласно которым Владимир Путин был осведомлен об употреблении допинга российскими спортсменами.