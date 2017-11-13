Родченков: Путин был осведомлен об употреблении допинга российскими спортсменами

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что президент Владимир Путин был осведомлен об употреблении допинга российскими спортсменами. Так он рассказал в фильме ARD, первая часть которого вышла 30 января в эфире СМИ Германии.

Согласно заявлению Григория Родченкова, Владимир Путин стремился быть в курсе допинговой ситуации. В руководстве спорта России сложилась "простая цепочка": Григорий Родченков докладывал сведения замминистру Юрию Нагорных, тот сообщал их зампреду правительства Виталию Мутко, который, в свою очередь, информировал Владимира Путина.

Рассказчик отмечает, что вся система контролировалась лично президентом РФ, ибо никто более не имел полномочий ставить перед ФСБ задания подобного уровня. Эксперты отмечают, что фильм не демонстрирует какие-либо факты, подтверждающие слова Григория Родченкова.