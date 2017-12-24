Трамп рассказал Jay-Z про уровень безработицы среди чернокожих

Американский лидер Дональд Трамп рассказал рэп-исполнителю Jay-Z про уровень безработицы среди чернокожих‍. Об этом политик написал в Twitter.

Президент США пришел в негодование, когда услышал вновь критику в свой адрес по поводу огромной безработицы в стране. Дональд Трамп написал гневное сообщение в социальной сети Twitter, где заявил, что уровень безработицы среди чернокожего населения Соединенных Штатов достиг рекордно низких показателей за всю историю. Президент США при этом обратился к темнокожему рэп-исполнителю Jay-Z.

Трамп сообщил, что таких показателей он добился на главном руководящем посту государства за короткий промежуток работы.

Также американский лидер добавил, что сейчас экономика страны переживает неплохие времена: многие предприятия возвращаются в США.

Ранее Дональд Трамп рассказал своим подписчикам в социальной сети, как осуществляется процесс создания постов в его Twitter.