Дональд Трамп рассказал о процессе создания постов в его Twitter

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как и кто пишет его посты в Twitter. Чаще всего он сам набирает задуманный текст, но случаются и моменты, когда их пишут помощники под его диктовку.

Как рассказал Дональд Трамп в эфире одного из иностранных телеканалов, чаще всего посты в Twitter он пишет рано утром или поздно вечером. В такие моменты президент США самостоятельно занимается написанием постов. Однако, случаются моменты, когда среди дня Трамп не имеет времени на создание постов.

В таких случаях Трамп надиктовывает пост своему помощнику. Тот записывает все слова президента США и публикует пост в его Twitter. По словам Трампа, на публикацию постов он тратит время за завтраком или обедом, находясь в кровати или же во время перерывов.

Аккаунт Трампа собрал уже больше 47 миллионов подписчиков. Его посты привлекают внимание подавляющего большинства юзеров Twitter. Самого Трампа признали человеком, чье значение в интернете имеет большой вес. Также постам президента США уже посвящали выставку, на ней были размещены самые значимые записи Трампа.