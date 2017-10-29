Белый дом в США больше не отвечает на звонки

Белый дом в США больше не отвечает на входящие звонки. Вместо этого абоненты слышат голос автоответчика.

В пресс-службе Белого дома решили не разговаривать с журналистами и включили автоответчик. В настоящее время все желающие пообщаться с официальными представителями Вашингтона вынуждены выслушивать заранее записанное на диктофон сообщение неизвестного автора.

Автоответчик сообщает, что работники Белого дома не смогут сегодня ответить на входящий вызов, так как демократы отказались принимать бюджет о финансировании американского правительства, тем самым нарушают основы национальной безопасности страны. Причина этому - несогласие по иммиграционному вопросу.

Напомним, что накануне федеральное правительство США временно прекратило свою работу из-за отсутствия денежных средств в бюджете. По законам Соединенных Штатов, финансирование должны утверждать в Конгрессе, однако единого решения нет, и Демократическая партия блокирует принятие закона на предстоящий год.