Правительство США прекратило работу из-за отсутствия денег

Правительство США прекратило работу из-за отсутствия бюджетных денег. Эксперты полагают, что органы власти заработают в прежнем режиме в течение нескольких дней.

Сегодня в полночь по местному времени в Вашингтоне перестало действовать на временной основе федеральное правительство США. Такая неоднозначная ситуация возникла из-за многочисленных разногласий между двумя основными партиями Соединенных Штатов.

Сенаторы не смогли внести в Конгресс необходимые правки, и принятие временного бюджета государственных структур было приостановлено.

Ситуацию уже прокомментировали представители администрации президента США. Они заявили, что демократы помещали республиканцам принять бюджет и поставили свои собственные интересы выше национальных. Тем самым в США возникла редкая ситуация, при которой в нормальном порядке не может функционировать исполнительная машина правительства.