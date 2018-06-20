Российские ученые подарят письменность народу энцев в Красноярском крае

Пока язык малой энтокультурной группы из Сибири существует только в устной форме. Эту ситуацию решили исправить сотрудники Проектного офиса развития Арктики и Сибирского федерального университета.

Отмечается, что всего в России проживает около 300 энцев. Во времена СССР удалось доказать, что их стоит выделять в отдельную национальность. В то же время, энци соотносят себя в одну группу с ненцами и нганасанцами по культуре и языку. Тогда же советские ученые разработали письменность и алфавит. Однако официально их так и не утвердили. Хотя вышел словарь и несколько книг на энецком языке.

Российские исправляют несправедливость и перешли к заключительному этапу разработки. Вначале они сформировали проект и разработали научное обоснование. Затем группа исследователей отправилась непосредственно к народу и посетили село Потапово в Красноярском крае, где живет больше всего энцев. Она записала рассказы местных жителей на энецком языке и подготовила их переводы.

15 декабря намерены представить первую проектную документацию. В ней исследователи представят результаты научной работы и конкретные предложения по внедрению письменной формы языка народу из Красноярского края. В настоящее время участники проекта утверждают свою работу в профильных комитетах. Вероятно, уже в следующем году они подарят энцам их собственную официальную письменность.