В США рассказали о переносе встречи Трампа и Путина

Представители американского правительства рассказали о предстоящей встрече глав США и России. Так, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп будет готов пообщаться с Владимиром Путиным не этой осенью, как анонсировалось ранее, а в 2019 году.

Это связано с тем, что американская сторона проводит расследование относительно Российской Федерации, которая якобы произвела вмешательство в процедуру президентских выборов на территории Соединённых Штатов Америки. Согласно заявлению самого Трампа, после окончания так называемой «российской охоты на ведьм», которая также должна закончиться в следующем году, он будет ждать президента РФ в США.

Ранее сообщалось, что звезда Дональда Трампа, которая находится на аллее славы в Голливуде, подверглась нападению неизвестного вандала, который практически полностью уничтожил знак киркой.