В Роскачестве рассказали о напитках, утоляющих жажду в жару

Представители Роскачества дали рекомендации об употреблении напитков в жаркий период для уменьшения чувства жажды. Эксперты заявляют, что лучше всего при высокой температуре воздуха пить тёплый чай и обычную воду.

Тем временем они советуют ограничить употребление сладких и газированных напитков, но не видят необходимости полного отказа от них. При покупке воды рекомендуется тщательно проверять её тип, так как, к примеру, у лечебно-столовой воды отсутствует свойство утоления жажды, так как она пьётся в тёплом или горячем виде за полчаса до еды.

На бутылке с минеральной водой указывается её первая либо высшая категория. Рекомендовано употреблять не менее двух литров воды в день для сохранения водного баланса организма. Кроме того, в Роскачестве советуют пить квас, который тоже нужно уметь выбирать.

Сообщается, что настоящий квас содержит в себе 1,2% спирта, а при его увеличенной или уменьшенной доле можно уверенно говорить о нарушении производства напитка. Также эксперты не советуют употреблять лимонад в большом количестве, так как он содержит в себе много сахара, который в большом количестве отрицательно влияет на весь организм.