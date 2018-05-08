Плащ-невидимка: в Ростехе создали «покрытие-хамелеон» для маскировки

При помощи покрытия можно сделать невидимым танк, военную технику и даже солдат. По словам главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, экспериментальные образцы «покрытия-хамелеона» уже скоро будут представлены на выставке.

Как сообщается, в Ростехе создали «плащ-невидимку». При помощи необычного покрытия солдаты получат возможность маскироваться и «сливаться» с территорией. Разработка уже получила сравнение с хамелеоном, ведь она не просто маскирует предметы цветом хаки. Покрытие мимикрирует под нужный цвет, что обеспечит более качественную и эффективную маскировку.

О разработке рассказал Сергей Чемезов. По его словам, покрытие, которое действует как хамелеон, уже в скором времени покажут на одной из выставок. Разработчики новой технологии уже предоставили первые образцы.

Как именно действует «плащ-невидимка» и за счет чего осуществляется маскировка – пока что не раскрывается. Однако, эксперты уже оценили «покрытие-хамелеон». Разработку назвали весьма перспективной и полезной для военного дела. Вполне возможно, что после демонстрации покрытия на выставке, к разработке подключится больше специалистов, что положительно скажется на темпе разработок.