"Полный бред": депутаты Госдумы отреагировали на предложение переименования России

Представители Государственной Думы Российской Федерации отреагировали на слова украинки Ларисы Ницой о переименовании государства.

Так, депутат Леонид Калашников подверг высказывания писательницы критике, указав на недостоверные исторические заявления с её стороны. Тем временем Виталий Милонов, не стесняясь в выражениях, обозначил мнение Ницой «полным бредом» и посчитал нецелесообразным выдумывать так называемую «Укро-Нарнию», заявив о том, что Украина никогда не была самостоятельным государством.

В то же время учёные считают, что украинка не ознакомлена с историей своего и соседнего государств, а, вероятно, читала воспоминания иностранцев, служивших царю или общавшихся с ним – они действительно называли страну Московией по аналогии со столицей, но это название не было официальным.

Напомним, Лариса Ницой ранее предложила называть Россию Московией, заявив о том, что украинцы являются исконно русскими, и название «Русь» было позаимствовано Петром I у Киева.