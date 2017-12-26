Ученые нашли в табаке уникальный антибиотик против смертоносных болезней

Исследователи из Австралии выявили в цветках декоративного растения Nicotiana alata эффективное средство, способное поражать опасные микроорганизмы. Их работа описана на ресурсе MedicalXpress.

Группа ученых из мельбурнского Унивеситета Ла Троуб исследовали структуру одного из разновидностей табака и нашли в ней чрезвычайно перспективный для медицины белок. Выявленный пептид назвали NaD1. Вскоре оказалось, что вещество эффективно борется против смертоносной болезни.

Медицина давно искала способ уничтожения грибка Candida albicans, провоцирующего развития очень опасных инфекций в процессе лечения. Тут на помощь пришел NaD1, который оказался успешным антибиотиком именно против этих бактерий. Эксперимент с использованием синхротрона показал, что пептид разрушает внешнюю оболочку Candida albicans и приводит к их скорому разрушению.

Доктор Марк Хулетт отмечает, что действие NaD1 уникально и существенно отличается от всех современных антибиотиков. Это позволит нанести ощутимый удар по бактериям в условиях, когда все больше медикаментов теряют свой эффект на новые устойчивые популяции. Биологи планируют выработать на основе табачного белка лекарства против множества инфекционных болезней. Предполагается, что терапия NaD1 сможет побороть золотистый стафилокок, вирус Зика, лихорадку денге, энцефалит и даже ВИЧ.

Стоит подчеркнуть, что открытия новых антибиотиков играют огромную роль в развитии современной медицины. "Версия" со слов ученых уже писала ранее, что бактерии с каждым следующим поколением становятся все менее восприимчивыми к антибактериальным медикаментам. В итоге лекарства теряют свою эффективность, а человечество - средства борьбы против смертоносных заболеваний. Биологи сейчас активно ищут генетические инструменты для подавления способности микроорганизмов справляться с антибиотиками. А пока каждое новое лекарство - на вес золота.