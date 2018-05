Политический супергерой: Меркель вновь стала канцлером ради защиты мира от Трампа

Политик вновь возглавила правительство Германии, чтобы уберечь достигнутый либеральный порядок от действий нового президента США. Её в своей книге процитировал Бен Родс, занимавший пост заместителя советника Барака Обамы.

Как пишет издание The New York Times, работа американского чиновника "The World as It Is" появится на прилавках книжных магазинов с 5 июня. Однако выдержки из неё уже отыскали журналисты. В целом, книга представляет из себя мемуары Бена Родса о его работе в Белом Доме при первом темнокожем президенте.

The New York Times обратило внимание на один из разговоров Барака Обамы с Ангелой Меркель. Последняя рассказала коллеге, что решила вновь сесть в кресло канцлера, чтобы защитить мир и международный порядок от деятельности Дональда Трампа, возглавившего США в 2016 году. Таким образом, Ангела Меркель предстает эдаким политическим супергероем, оберегающим Европу от западной угрозы.

Сейчас это можно наблюдать в противостоянии вокруг "Северного потока - 2". Напомним, Дональд Трамп вместе с соотечественниками призывает Германию отказаться от использования нового газопровода из России в пользу поставок сжиженного топлива из США. Кроме того, Белый дом сейчас вызывает недовольство Евросоюза повышением пошлин на импортные металлы.