Захарова заметила в ложном покушении на Бабченко признаки пропаганды

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала громкое убийство журналиста в Украине, которое оказалось сфальсифицировано украинскими властями. Своё мнение она опубликовала 30 мая на странице в Facebook.

Дипломат считает "лучшей новостью" тот факт, что якобы убитый Аркадий Бабченко оказался жив. Она пожелала, чтобы все подобные смерти оказались ложными и "маскарадом". Мария Захарова сожалеет, что другие убитые не ожили и замечает в проведенном "покушении" признаки использования методов пропаганды.

Подобную позицию разделяет и главные редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян. Она отмечает, что благодаря подобным инсценировкам политики делают мир "гуманнее". По её словам, раньше для подобных "геополитических провокаций" власти действительно убивали людей, как это было с Сергеем Скрипалем. Иногда не по одному, а целыми десятками. Теперь же достаточно спрятать человека на несколько дней, а затем мило объявить о его воскрешении.

Ранее эксперты неоднократно озвучивали версии, что правительства западных государств намеренно раздули скандал вокруг покушения на экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, чтобы помешать России провести Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Теперь же сам "выживший" Аркадий Бабченко предполагает, что российские заказчики его покушения торопили исполнителей с целью подгадать ко времени проведения в Киеве финальной игры Лиги Чемпионов между клубами "Реал" и "Ливерпуль".