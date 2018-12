Личные вещи Фрэнка Синатры ушли с молотка за 9 миллионов долларов

Продажи личных вещей великого певца и его жены вдвое превысили заявленные суммы.

Личные вещи Фрэнка Синатры и его жены Барбары стали настоящим хитом на аукционе. В пятницу Sotheby's сообщили, что сувениры пары, предметы искусства, ювелирные изделия, книги и другие личные вещи были проданы за 9,2 миллиона долларов, что примерно вдвое превышает их заявленную предпродажную оценку.

Девять картин легендарного певца обошлись более чем в 850 тысяч долларов против изначальной оценки в 120 000 долларов. Бриллиантовое обручальное кольцо в 20 карат, которое Синатра подарил своей невесте в бокале с шампанским, принесло почти 1,7 миллиона долларов, превысив оценку в 1,5 миллиона долларов. А еврейская кипа с именем Фрэнка вышла за пределы оценки в 500 долларов – куплена за 9000 долларов. Большая часть полученных средств будет направлена Детскому центру Барбары Синатры в Ранчо Мираж, штат Калифорния, который предоставляет консультации жертвам физического, сексуального и эмоционального насилия.

Напоминаем, что Фрэнк Синатра наиболее известен как певец, исполнивший такие хиты: Let it Snow, Strangers in the Night, I Love You Baby. А также он получил премию «Оскар» за роль в фильме «Отныне и вовеки веков».