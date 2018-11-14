Энтомолог-мазохист дал себя ужалить тысячу раз

Одиозный Джастин Шмидт делится впечатлениями от своеобразного изучения дикой природы.

Вряд ли кто-то станет смаковать агонию глубоко порезанного пальца, но боль, по мнению энтомолога-мазохиста Джастина Шмидта, является благом.. Укусы учат нас избегать подобных инцидентов в будущем, но энтомолог Шмидт отказывается прислушиваться к предупреждениям. Его жалили и кусали не менее 1000 раз во имя измерения шкалы индекса боли, шкалы, которая объективизирует интенсивность болевых ощущений, а своё стремление к боли он приравнивает к сомелье. Описания его болевых ощущений почти что поэтичны, что забавно.

«Легкая и эфемерная, почти фруктовая [боль]. Крошечная искра опалила единственный волосок на твоей руке», - отзывается Шмидт об укусе обыкновенной медовой пчелы.

«Ах, это прекрасное чувство пробуждения, как кофе, но не такое горькое», - с наслаждением вспоминает, между прочим, доктор философии об укусе индийского прыгающего муравья.

«Ослепительно, яростно, словно разряд электричества. Включённый фен только что упал в ванну с пеной», - обладатель так называемой Шнобелевской премии делится впечатлениями об укусе тарантула. Кстати, Шнобелевская премия является этакой пародией на Нобелевскую, присуждаясь за «достижения, от которых сначала хочется смеяться, а потом и задуматься».

А всё потому, что Шмидт, при всей своей одиозности, делает довольно весомый вклад в науку. Его весьма специфичные предпочтения позволяют узнать опасность ядовитых насекомых, да и в целом благодаря подобным ему существует понятие шкалы боли.