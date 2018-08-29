Археологи нашли древнеримский лифчик

Учёные считают, что законодателем моды стал погибший город Помпеи.

Исследования показали, что найденный на раскопках древнеримских руин тонкий золотой диск с приподнятой серединой идеально подходит для женских форм. «Поскольку мы знаем, что римляне были сексуально довольно либеральны, есть смысл, что, возможно, его носила богатая куртизанка. Однако, вероятнее всего, римляне могли присмотреть это украшение у древних египтян, которые запросто могли такие предметы использовать как украшения для мумий», - говорит археолог Майк Бишоп, главный редактор издания «Римское военное оснащение».

Забавно, что данная находка привлекла внимание именно исследователя военной истории. Это объясняется тем, что другие учёные пытались оспорить назначение находки. Так, археологи Сара Левин-Ричардсон и Дэвид Мэдоус в один голос утверждают, что находка является предметом военного назначения. Но профессор Бишоп быстро их осадил, напомнив, что «лифчик» был найден в городе Помпеи, который славился своей разнузданной светской жизнью. Погибший извержения вулкана Этны город, как уже многим известно, повторил судьбу библейских Содома и Гоморры не только в плане печальной кончины. Фривольный образ жизни горожан, помимо прочего, стал вдохновителем для последующих решений в области высокой моды.