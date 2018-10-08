В работника «Зоны 51» стреляли за рассекречивание инопланетных технологий

Изучение некоего «элемента 115» подвергло жизнь учёного опасности.

Боб Лазар прославился почти 30 лет назад, когда заявил, что принимал участие в исследованиях НЛО на сверхсекретной базе ВВС США в Неваде. С помощью журналиста Джорджа Кнаппа Лазар открыл миру свою историю, описав свою работу на вспомогательном объекте к югу от Зоны 51 под названием S-4. Мужчина поведал, что его единственной обязанностью являлась попытка «перепроектировать» нечто, известное как «элемент 115», найденный в космических кораблях пришельцев.

После откровения Лазар получил всемирное внимание по поводу своих требований, но встретил и огромный шквал критики. Затем инженер замолчал на 30 лет. Однако, сейчас он решил сделать признание. При содействии режиссёра Джереми Корбелла Боб Лазар смог поведать всю историю событий тех дней, связанных с его работой на правительство США. Получивший название «Боб Лазар: Зона 51 и летающие тарелки» фильм вышел в мировую сеть.

«Мне часто пытались прострелить колёса, когда я был за рулём», - сообщает Лазар. Режиссёр фильма подтверждает этот факт, добавляя, что Лазар всегда с собой имеет ружьё на случай нападения. Фильм только недавно вышел, но наверняка вскоре появится и перевод на русский язык. Однако, желающие уже сейчас могут посмотреть фильм на YouTube с русскими субтитрами.