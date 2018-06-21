Горилла научилась мошенничать для обхода условий головоломки

Горилла в английском зоопарке продемонстрировала черту, считавшуюся чисто человеческой.

Примату на стенку была повешена головоломка, целью которой было проталкивание ореха к выходу через отверстия в головоломке. Однако, подопытной удалось найти полностью обходной путь. После нескольких весьма успешных попыток зоологи усложнили задачу, добавив в головоломку закрытый лабиринт. Здесь же горилла быстро поняла, что это занимает слишком много времени, после чего с новым загруженным орехом в головоломку наклонила её выходом вниз и буквально всосала в себя вожделенный орех.

Тем не менее, мошенничество обезьяны ничуть не расстроило учёных, подстегнув их начать разрабатывать новые головоломки для ещё более глубокой проверки когнитивных способностей горилл. Умственные способности приматов заинтересовали зоологов после двух успешных экспериментов по обучению их языку жестов. Известно, что успешно общаться с людьми жестами научились шимпанзе бонобо Канзи и горилла Коко.