Найден бивень мамонта возрастом в 12 тысяч лет

По мнению экспертов, бивень, обнаруженный во время необычайно низкого отлива, может достигать 12 000 лет.

Бивень длиной в 2 метра который был найден у побережья острова Мерси, что в Эссексе, восходит к девеновскому или последнему ледниковому периоду. Сделанную археологами находку было решено не поднимать ввиду её необычайной хрупкости. Обследовав бивень в течение получаса, археологи собрали все нужные данные, чтобы составить его 3D-модель.

Руководитель проекта Стефани Острич назвала находку иголкой в стоге сена. Эксперты из Музея естественной истории полагают, что бивень был найден в месте, некогда бывшим болотом или пресноводным каналом. Научный анализ фрагментов бивня показал, что он также был найден более или менее в том же положении, что и когда животное умерло. Мисс Острич сказала, что Эссекс был «хорошо известным районом мегафауны», но здесь по-прежнему сложно найти хорошо сохранившиеся останки мамонтов, в частности их бивни. Данную находку она считает лучшей за последнее время.