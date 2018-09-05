В кулоне ожерелья нашлась монета библейских времён

Найденная в кулоне монета оказалась двухтысячелетней реликвией родом из Израиля.

По счастливой стечению обстоятельств отрывшей тайну старинной монеты оказалась израильтянка Элизабет Фара, которая понесла на оценку нумизмату Ленни Вольфу необычный кулон с очень старой монетой внутри. Оказалось, что эта монета была изготовлена в первой воловине второго века до нашей эры. «Такие монеты, как считается, использовали вдовы при пожертвовании в синагогу. От них пошло выражение «вдовья лепта», так как этим монеты лептами и назывались», подчеркнул Вольф. По его словам эти монеты являлись более бюджетными версиями валюты и их разрешалось использовать только вдовам или вдовцам.

Это отсылает к библейскому сюжету, когда Иисус по приходу в наполненную сундуками с монетами синагогу увидел жертвующую последние две лепты вдову. На данный же момент такие монеты являются только предметом недешёвым предметом для коллекции особо рьяных нумизматов.