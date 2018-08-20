Раскрыта тайна загадочного исчезновения Агаты Кристи

Столетнее расследование мистического исчезновения королевы детективов наконец-то увенчалось успехом.

Загадочное исчезновение великой писательницы в 1926 году подняло на голову не только всю английскую полицию, но и всколыхнуло мировое сообщество. Историки и детективы спорили почти сто лет, почему же находящаяся на пике своей славы королева жанра детективов поцеловала свою семилетнюю дочь Розалинду на прощание и покинула свой дом в Беркшире. Писательницу нашли аж спустя 11 дней благодаря привлечению к розыску более чем тысячи полисменов. Найденная в номере отеля в Северном Йоркшире, писательница утверждала, что абсолютно ничего не помнит.

Но только недавно в свет всплыли факты, проливающие свет на событие с нависшим над ним мистическим ореолом. Оказалось, что к писательнице обратилась некая Мэйбл Роджерс, якобы просившая помочь расследовать убийство забитой насмерть её возлюбленной. Собранные Агатой Кристи до исчезновения и потери памяти факты легли в основу её романа «Человек в коричневом костюме». Анализ материалов позволил экспертам провести связь с делом о «флоренском убийце», который как раз орудовал в те годы в Европе, так и не попавшись в руки закона.

Кстати, на основе этого материала будет снят телефильм «Агата и убийственная правда», главная роль в котором досталась ирландской актрисе Рут Брэдли.