Из конструктора впервые удалось построить рабочий кларнет

Новый конструктор из Японии стал первым сумевшим дать фору легендарному бренду Lego.

Японский конструктор Nanoblocks является на данный момент одним из лидирующих развлечений в Японии. А всё благодаря уникальным возможностям, которые предоставляет конструктор с самыми маленькими деталями в мире (4х4х5 миллиметров). Каждый год Kotaku East проводит конкурс поделок из этого конструктора, а победы в нём присуждаются в зависимости от категорий и сложности собранной поделки. И только что стали известны победители, которые в считанные минуты взорвали интернет.

Многие участники показали своё умение воспроизвести примеры как местной, так и зарубежной архитектуры, продемонстрировав хвалёную дотошность японского минимализма. Но наиболее выделились следующие работы: выключатель света, маркер со стержнем из конструктора, всеми любимые матрёшки и миниатюрная полностью рабочая швейная машинка.

Конечно же, все они не в полной мере имитируют функционал своих настоящих версий, но такое нельзя сказать в адрес кларнета из конструктора. Полностью функциональная копия пришедшего ещё из Римской империи короля духовых инструментов была сделана основываясь на современной французской системе сборки. Во время конкурса инструмент был опробован и показал хорошее звучание диапазоном в три с половиной октавы. Подобные вещи и не снились поклонникам конструктора Lego.