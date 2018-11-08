Капитан Марвел не будет убивать Таноса в новом фильме о Мстителях

Новый тизер сольника о Капитане Марвел раскрыл необычные подробности фильмов с участием супергероини.

Мрачный финал фильма «Мстители: война бесконечности» оставил массу вопросов, которые породили ещё большее количество не слишком состоятельных теорий. Хаотично спутав идущих разными путями вселенные комиксов и кинофильмов Marvel, фанаты кого только не представляли в образе спасителя, начиная с Человека-муравья и заканчивая Дэдпулом.

В новом тизере «Капитана Марвел» ясно показано, что главная героиня сражается на одной стороне с представителями инопланетной расы синекожих Крии, от которых, кстати, и получила свои сверхспособности. Каноничность получения оных от белокожего крии по имени Мар-Велл можно считать официально подтверждённой фактом исполнения его роли актёром Джудом Лоу.

Огромный диапазон возможностей Мар-Велла называть смысла особого нет, но один интересный момент говорит в пользу того, что задача новой Капитана Марвел не будет состоять именно в убийстве Таноса, как об этом пестрят заголовки многих статей. Одной из способностей, что Дэнверс получился от Мар-Велла, является умение поглощать и перенаправлять огромное количество энергии. Потенциал этой способности теоретически безграничен, а это значит, что Капитан Марвел может стать новым катализатором для камней бесконечности, благодаря которым Танос по щелчку пальца устроил свой геноцид.

Камни обладают настолько огромной силой, что им нужен сдерживающий катализатор, вроде перчатки Таноса, которая испортилась сразу после его ставшего мемом щелчка пальцами. Отсюда и вывод, что Капитан Марвел должна будет заменить перчатку с целью обращения последствий поступка Таноса. Поэтому смерть и так уже еле живого Таноса отходит на второй план. А вот как уже камнями бесконечности воспользуется героиня, является, пожалуй, загадкой, если учитывать её дерзкий характер.

Ну а более подробное раскрытие этого персонажа можно будет увидеть 8 марта 2019 года на больших экранах. Помимо прочего, в фильме ожидается последнее камео недавно почившего Стэна Ли, которое будет основано на ранее отснятых с ним материалах.