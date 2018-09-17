Мы научим вас любить: видео с ночным ухаживанием диких панд попало в объектив видеоловушки

Видеоловушка запечатлела ночную жизнь диких бамбуковых медведей панд. Она была установлена в заповеднике китайской провинции Ганьсу. 11 ноября этот умилительный эпизод был опубликован телеканалом RT.

На видео виден процесс ухаживания, когда два представителя этого вида медведей оказывают друг другу знаки внимания и своеобразно нежничают. По словам специалистов, снятие этого видео является большой удачей.

Стоит отметить, что численность гигантских панд, которые живут в неволе, вопросов до 548 по всему миру. В общей сложности за прошедший год на территории Китая родилось 48 детёнышей панд, из которых выводили 45. КНР ведает ряд проектов по сотрудничеству с 22 зоопарками в 17 странах. Также планируется отпускать на волю медведей, которые были рождены в неволе, данная программа существует с 2003 года.

Китайские сериалы и фильмы появятся на российском телевидении. Делегаты из России и Китая договорились об обмене видеоконтентом. Было отмечается, что очень важно проводить многостороннюю торговлю, поэтому необходимо открыть внутренний рынок стран и для кинематографа партнёров.