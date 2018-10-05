Зеленоградск принял на своей территории съемки очередного сезона сериала «Морские дьяволы»

На территории Зеленоградска (курортный город в Калининградской области) близятся к завершению съемки очередного сезона известного сериала «Морские дьяволы». Команда компании «Гамма продакшн» специально пригласила для участия в съемках руководство местной администрации во главе с Сергеем Кошевым. У них есть высшая квалификация дайверов, что сделало их идеальными дублерами главных героев. Как сообщил оператор-постановщик Федор Ордовский, специально для двух чиновников и двух депутатов съемка была спланирована в течение праздничного дня. Об этом рассказало агентство «Государственные вести».

Уточняется, что по сценарию сериала, «морские дьяволы» в ходе плановых учений обнаружили на опорах моста несколько настоящих боевых мин. Эти мины необходимо оперативно уничтожить.

По словам Сергея Кошевого, ему и его команде очень понравилось участвовать в съемках. Управленец рассказал о достижении договоренности о сотрудничестве с компанией «Гамма продакшн» и отметил, что его команда отказалась от гонораров, взамен запланировав встречу актеров сериала с зеленоградскими школьниками в 2019 году.











