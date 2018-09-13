На берегу Москвы-реки археологи нашли редкий артефакт

Во время земляных работ по благоустройству побережья Москвы-реки, в районе Гончарной набережной, археологи обнаружили фрагмент задней части игрушечного самострела. По предварительной оценке, возраст ружья может составлять 200–250 лет. Как находка оказалась на Гончарной набережной, неизвестно. Поскольку у приклада отсутствует спусковой механизм, скорее всего, игрушку выбросили после поломки. Об этом пишет Официальный сайт мэра Москвы.

«Думаю, игрушечное ружье принадлежало ребенку из богатой семьи. В XVIII–XIX веках дети из простых семей играли деревянными или в лучшем случае – керамическими игрушками. Обратите внимание, на литом прикладе находится изображение вооруженного солдата на фоне крепостной стены. Это может быть отсылкой к войне между Российской и Османской империями времен Екатерины I Великой», – прокомментировал находку глава Департамента культурного наследия в Правительстве Москвы Алексей Емельянов.

«С января 2018 года московскими археологами были обнаружены более пяти тысяч находок. За последние семь лет археологи обнаружили в столице и на ее окраинах до 30 тысяч артефактов. Хотя археологический сезон в этом году уже закрыт, эксперты продолжают находить старинные предметы. После тщательного изучения, ружье пополнит коллекцию старинных детских игрушек в одном из музеев Москвы», – сказала руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.







