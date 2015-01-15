Человеческий перевод качественнее, чем машинный

Профессор компьютерной лингвистики Уппсальского университета Анна Согвалль Хейн рассказала о том, что машинный перевод не достаточно хорош, по сравнению с живым переводчиком. Для того, чтобы система совершенствовалась, ей необходима, как и человеку, практика.

Сегодня у систем «Гугл Транслейт» и «Бинг» очень много пользователей, но похвастаться высоким качеством перевода их разработчикам пока не удается. Несмотря на это, переводчики продолжают усердно развиваться. В прошлом году «Гугл» даже выпустил наушники для синхронного перевода.

По словам специалистов, для совершенствования языков системам нужны готовые переводы, сделанные человеком. В связи с наличием большого количества таких готовых работ, система сможет сравнить языки, их грамматику, лексику и т.д.

Уровень английского, французского, испанского и немецкого языков высок в системах перевода, поскольку в их базах существует множество готовых текстов. Это объясняется популярностью данных языков и их частым употреблением иностранцами. Хуже дело обстоит, например, с саамским и курдским, поскольку их база очень мала для создания качественных переводов.