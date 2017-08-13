Рейтинг пяти лучших книг от Билла Гейтса

Руководитель крупнейшей корпорации Microsoft Билл Гейтс обнародовал пять своих любимых книжных произведений, которые максимально пройдут для прочтения в летний период.

Как говорит сам Гейтс, когда он составлял данный список, пришло осознание того, что эти произведения касаются важных вопросов, каким образом, например, человек становится гением, как произошло человечество и многое другое.

Одной из таких книг является «Леонардо да Винчи» Уолтера Айзексона. Сюжет заключается в описании жизни обычного художника и раскрытии его феномена.

Также рекомендуется к прочтению «Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась». Автор Кейт Боулер написала её во время лечения от онкологического заболевания, но это не автобиография, а душевная романтическая история.

Третьей в списке стоит «Линкольн в бардо» о жизни именитого политика Авраама Линкольна.

Также рекомендована книга «Большая история всего» от Дэвида Кристиана. Сюжет раскрывает историю человечества и вселенной от большого взрыва.

Заключительным является произведение «Фактологичность» о улучшении жизни и сферах, которые нуждаются в совершенствовании.