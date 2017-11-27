Экспертиза показала “екатеринбургские останки” не принадлежат Николаю II

Знаменитое дело о “екатеринбургских останках” получило новый оборот. Результаты проведенной экспертизы заставляют усомниться в подлинности останков, захороненных в потайной яме на старой Коптяковской дороге, сообщает “Московский комсомолец”.

Экспертиза зубочелюстной системы черепов была проведена по обращению Русского культурно-просветительного фонда имени Святого Василия Великого, в рамках расследования по делу трагической гибели царской семьи, возобновленного по просьбе Русской Православной Церкви.

Исследованием зубочелюстной системы занимались врач-стоматолог высшей категории, вице-президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, член Европейской ассоциации эстетической стоматологии, член Американской ассоциации косметической стоматологии Эмиль Агаджанян, а историко-источниковедческое изучение останков проводили историки Леонид Болотин и Алексей Оболенский. С полным текстом экспертизы можно ознакомиться на сайте “Московские ведомости”.

Материалом для проведения анализа стали данные, полученные в результате судебно-стоматологической экспертизы начала 1990-х гг. И в 1994, и в 1998 годах профессиональными судебными медиками были подробно описаны каждый зуб, сделаны фото и рентгенограммы челюстей, но сопоставления с историей лечения зубов Царской семьи экспертами тогда сделано не было. Ныне эксперты тщательно изучили все параметры зубочелюстной системы черепов, обнаруженных на месте предполагаемого погребения останков царской семьи и озвучили сделанные выводы.

Согласно полученным результатам, черепа, обнаруженные в захоронении на Коптяковской дороге, не могли принадлежать ни Николаю Романову, ни его супруге или дочерям. Специалисты считают, что у членов царской семьи, часто прибегавших к услугам дантиста, не могло быть такого запущенного состояния зубов, как это было обнаружено у исследуемых останков.

В заключении говорится: “Можно сделать вывод о том, что утверждение о принадлежности черепа № 4 императору Николаю Александровичу весьма спорно и не имеет под собой объективных оснований … а также реальное состояние зубочелюстной системы черепов № 7, 3, 5 и 6 из екатеринбургского захоронения не позволяют сделать вывод об их принадлежности Императрице Александре Федоровне и Великим Княжнам Ольге Николаевне, Татьяне Николаевне и Анастасии Николаевне ввиду множественного наличия кариеса и пародонтита на зубах…”

Согласно выводу высококвалифицированного специалиста, зубы предоставленных для анализа черепов, не подвергались лечению в течение 1-2 лет до смерти их владельца, тогда как исторические записи говорят, что семья Романовых обращалась к дантисту и зимой 1917 года, уже будучи в ссылке в Тобольске. А местная дантистка Мария Рендель лечила Царя до марта1918 года.