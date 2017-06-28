Эксперты доказали, что «екатеринбургские останки» Царскими не являются

В июле этого года исполнится сто лет со дня убийства Царской семьи — Государя Николая II, его жены и детей. В последние годы в нашей стране развернулась бурная дискуссия касательно обстоятельств смерти монарших особ.

Основным предметом для споров выступают так называемые «екатеринбургские останки». Отдельные деятели прилагают серьезные усилия для скорейшего признания этих останков, как принадлежащих Царской семье. Но доказательная база изрядно хромает, а факты не выдерживают критики. Об этом сообщает портал «Московские Ведомости».

Врач-стоматолог высшей категории, член Европейской ассоциации эстетической стоматологии Э.Агаджанян, внимательно изучив доклад на Архиерейском Соборе профессора Трезубова - одного из известных сторонников теории о том, что «екатеринбургские останки» являются Царскими – пришел к выводу, что приведенные ученым факты противоречат сами себе. Проведенная Агаджаняном стоматологическая экспертиза позволяет однозначно установить, что череп №4 имеет не свойственную Государю асимметрию лица.

Изучение же фотографий цесаревича убеждает в том, что над ними серьезно поработали, чтобы «подогнать» форму черепа до параметров, характерных для найденного под Екатеринбургом черепа. Эксперты считают, что остальные останки также заслуживают тщательного изучения в связи с сомнительностью их принадлежности Царской семье.