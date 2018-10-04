В течение года ожидается выход более ста миллионов смартфонов с кнопкой Google Assistant

Google не удалось подмять под себя только две крупные компании.

Кнопки для запуска голосового помощника Google Assistant появятся на смартфонах многих ведущих мобильных производителей. Только на этой неделе стало известно о G8 и K40 от LG с кнопками Assistant, а также Nokia 3.2 и 4.2. Xiaomi собирается установить кнопку на свой новый Mi Mix 3 5G и Mi 9, и Vivo Vivo Pro также будет это дело реализовывать. По оценкам Google, с появлением большего количества кнопок Assistant от TCL в этом году более 100 миллионов устройств могут быть запущены с выделенными кнопками Google Assistant. Подмять под себя не удалось только Samsung и Apple. У последних, кстати, есть свой голосовой помощник, известный как Siri.

В чём же суть кнопки быстрого доступа к Google Assistant? Одноразовое нажатие активирует голосового помощника, готового ответить на вопросы или команды команды пользователя. Двойной нажатие выведет на экран устройства уникальный интерфейс, который предоставит пользователю информацию, включающую время суток, местоположение и недавние взаимодействия с устройством. Как говорят в Google, длительное нажатие на кнопку (удерживание) активирует некую функцию «портативной рации», которая обеспечит живой диалог с голосовым помощником.

Несмотря на привлекательность функций, важно понимать и риск обратной стороны данной медали, ведь подобная функция повысит не только потребление энергии и ресурсов процессора устройства, но и цену. Не факт, что все поклонники, например, продукции Xiaomi захотят переплачивать за функцию, которой можно пользоваться бесплатно в интернете. Также есть наверняка поклонники и других голосовых помощников: у Apple это Siri, Alexa от Amazon предоставляет не уступающий функционал, а пользователям русскоязычного сегмента уже давно полюбилась Алиса.

Данный шаг от Google может показаться весьма опрометчивым, но статистика говорит, что мегакорпорации удалось за последние годы внедрить уже более 500 миллионов устройств со встроенной функцией быстрого доступа к Google Assistant.