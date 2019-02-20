Xiaomi представила свой первый 5G смартфон

Mi Mix 3 5G является серьёзным апгрейдом выпущенного в прошлом году Mi Mix 3.

Китайская компания Xiaomi решила не упускать возможность «запрыгнуть» в первый вагон локомотива 5G и представила широкой публике смартфон Mi Mix 3 5G, который является модифицированной версией выпущенного осенью 2018 года Mi Mix 3. Стоит подметить, что в новой версии смартфона изменений хоть и немного, но они являются весомыми. Во-первых, Xiaomi заменила чип Qualcomm Snapdragon 845 на Snapdragon 855 - тот же чипсет, который установлен в тот самый Samsung Galaxy S10. Что же до модема, то Xiaomi установили в новую версию Mi Mix 3 модем Qualcomm X50 5G, поддерживающий скорость загрузки до 5 гигабит в секунду.

Примечательно, что президент Qualcomm Кристиано Амон назвал Xiaomi «номером один» в списке своих партнёров. Амон также предрекает мощные продажи устройств с 5G, заявив, что технология сотовой связи следующего поколения будет быстрее, чем переход с 3G на 4G / LTE, и принесёт потребителям доселе невиданные преимущества. А всё потому, что 5G должен значительно снизить задержки в связи и улучшить качество онлайн-игр.

«5G здесь. Не в 2020 году, не в конце 2020 года – он уже здесь, в 2019 году. 2019 год - это год 5G», - заявил Амон, предположив, что после запуска устройств 5G коммерческие услуги 5G начнутся уже во второй половине этого года. Устройства с искусственным интеллектом также будут усилены от 5G, предположил Амон, утверждая, что каждое приложение сможет использовать машинное обучение благодаря уменьшенной задержке. Xiaomi заключили договор о сотрудничает с Orange, 3, Sunrise, Telefonica, Tim и Vodafone.

Устройство будет доступно в мае за 599 евро (680 долларов) в двух цветах: чёрный оникс и синий сапфир.