Стоимость новинки упала из-за слегка устаревшего SoC Snapdragon 845. Выпуск гаджета так часто откладывался, что производитель был вынужден снизить цену.

Ресурсом MySmartPrice названа стоимость «пентакамерного» смартфона Nokia 9 PureView. Желающему приобрести мощный «камерофон» придется выложить 599 евро. Ранее Nokia 9 PureView пророчили цену в 749 евро. Однако, на радость покупателей, ценник снизился из-за частого откладывания премьеры смартфона на потом. Соответственно, SoC Snapdragon 845, которым ранее оснастили новинку, на сегодняшний день своей цене не соответствует.

«Пентакамерный» смартфон Nokia 9 PureView покажут всему миру воочию на выставке MWC 2019 (Mobile World Congress), что пройдет в Барселоне. Анонсировать представляемые выставкой продукты начнут уже завтра, 24 февраля.

Появление «пентакамерного» Nokia 9 PureView в конце февраля было объявлено по окончании прошлого месяца.