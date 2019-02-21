Apple выпустит кредитную карту совместно с Goldman Sachs Group

Выпуск новой банковской карты, связанной с Apple Wallet, произойдет уже в этом году.

Компания Apple выпустит свою кредитную карту совместно с инвестиционным банком США Goldman Sachs Group. После тестирования, которое запланировано на ближайшие недели, к появлению будет готова банковская карта, управлять которой можно будет при помощи приложения Apple Wallet.

The Wall Street Journal сообщает, что новая кредитная карта от Apple позволит при помощи Apple Wallet следить за доходами и расходами, указывать цели расходов, распоряжаться остатком на счете. Выпуском карты займется платежная система Mastercard. Каждый, кто приобретет кредитную карту Apple Pay, С многих покупок владельцы карты будут получать кэшбэк 2%.

Для Apple выпуск своей кредитной карты выгоден с двух сторон. Во-первых, с владельцев будет взиматься небольшой процент в бюджет компании. Во-вторых, с помощью новой «кредитки» Apple повысит востребованность своего платежного сервиса Apple Pay.

Сейчас в Apple разрабатывают новые функции для Apple Wallet. Возможно, в будущем приложение сможет уведомлять пользователя о привычках, которые связаны с расходами, а также Также Apple Wallet будет проводить анализ расходов, чтобы оперативно уведомлять хозяина карты о превышении расходов на те или иные нужды.

Ранее Apple сообщила о намерении зарабатывать не только на iPhone, но и на других сервисах путем их развития.