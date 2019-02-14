Google добавила микрофон в систему безопасности, но забыла сообщить об этом пользователям

Согласно официальным документам, в системе Nest Secure от Google не должно быть встроенного микрофона. На подслушивающее устройство наткнулись пользователи, а компания тут же поспешила оправдаться.

Микрофон можно обнаружить у основного блока с клавиатурой, который также является блоком управления всей системы. Представитель Google в беседе с изданием Business Insider заявил, что компания никогда не скрывала наличие микрофона в системе безопасности, которая появилась на рынке осенью 2017 года. Об этом должно было говориться в характеристиках устройства, и если такая запись отсутствует, то её нет только потому, что сотрудники забыли о ней. По мнению представителя Google, компания совершила ошибку.

Отсутствие упоминания о микрофоне подтвердили журналисты, однако когда начал разгораться скандал, оно вдруг появилось на домашней странице Nest Secure. При этом уточняется, что микрофон начинает работать только в том случае, если его активирует сам пользователь. По словам представителей компании, они нуждаются в микрофоне только для того, чтобы в будущем Google могла предложить пользователям новые функции. Однако, скорее всего, устройство только прибавит компании проблем, особенно если учитывать, что большинство людей опасается прослушивания. Например, в США недавно произошёл необычный случай, когда житель Техаса заклеил камеру слежения на микроволновой печи, за что был оштрафован на 700 долларов.