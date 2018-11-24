Легенда возвращается: Logitech показала обновлённый вариант игровой мыши MX518

Игровая мышь MX518 появилась на рынке почти 15 лет назад, и за это время она успела полюбиться большому количеству пользователей. Logitech решила не просто вернуть модель, но и представить улучшенный вариант, подходящий для современных устройств.

Разработчики компании точностью повторили дизайн, форму и цвет мыши, оставив на ней восемь программируемых кнопок. В то же время внутри MX518 претерпела значительные изменения: мышь оснастили современным сенсором Hero 16K с разрешением 16 000 точек на дюйм и 32-разрядным процессором ARM. Новый оптический датчик может отслеживать передвижения при ускорении, достигающем до 40 g, и скорости до 10 м/с. Кроме того, модель оснащена современным сенсором. Она опрашивается с частотой 1000 Гц и подключается к компьютеру через USB. Габариты мыши составляют 131,1 х 72,9 х 42,9 мм, а вес всего 102 грамма. Заказать обновлённую модель можно по цене 60 долларов (примерно 4000 рублей).

Ремастер игровой мыши недавно представила и компания Microsoft, выпустив обновлённую модель Pro IntelliMouse.

Ранее Logitech также выпустила новую необычную мышь MX Vertical, которая отличается углом наклона в 57 градусов, что обеспечивает естественное положение руки. В отличие от стандартной мыши, эта модель благоприятно влияет на мышцы и запястье.