Корпус следующего iPhone будет выполнен из матового стекла

Чёрное матовое стекло позволит пользователю смартфона ощутить не только новые визуальные ощущения, но и тактильные. Кроме того, необычный корпус сделает модель уникальной в сравнении с предыдущими версиями.

Матовое стекло уже используют при изготовлении смартфонов Google Pixel 3, однако оно присутствует только внизу задней панели. Как рассказал Стивен Холл из 9to5Google, подобное решение позволит сделать поверхность гаджета мягче. Подобный корпус можно сравнить с куском стекла, который тщательно отшлифовали самой качественной зернистой наждачной бумагой.

Также матовое стекло избавит пользователя от необходимости постоянно протирать телефон, поскольку такой материал меньше пачкается. Кроме того, он почти не будет скользить. Однако минус у него всё же есть: на смартфоне с лёгкостью могут появиться царапины и потёртости.

Помимо этого о новом iPhone 11 уже известно, что у него будет основная тройная камера, которая своим расположением несколько напоминает глаз циклопа. Появление новинки на рынке ожидается в сентябре, однако в Сеть уже появилось не только видео, в котором представлен внешний вид гаджета, но и стали известны его основные функции.