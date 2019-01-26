Сообщается, что представленные гаджеты не боятся воды при погружении на определенную глубину, а также стойки к падениям.

Бренд Energizer представил линейку телефонов HardCase с повышенной прочностью. В семейство стойких гаджетов вошли кнопочные телефоны H241 и H280S (4G), а также «раскладушки» H242, H242S (4G). Отличительной особенностью телефонов является материал повышенной прочности, из которого сделаны корпуса. Новинки соответствуют стандарту IP68, а также их не страшно уронить на землю или в воду на глубину 1,2 метра.

Производитель обещает помимо прочности еще и компактность. Раскладные гаджеты H242, H242S (4G) в сложенном виде займут в кармане всего лишь 6,5 см.

Телефоны с повышенной прочностью Energizer HardCase работают от операционной системы KaiOS. Они поддерживают сети 3G и 4G, Wi-Fi, GPS. Приятным дополнением для владельцев телефонов станут уже заранее установленные известные приложения - Google Maps, YouTube и Facebook. Также, в телефонах присутствуют такие базовые нужные мелочи как фонарик, базовая камера, возможность использовать две SIM-карты.

Мобильные телефоны от Energizer порадуют своей автономностью. Гаджеты H242 и H242S получили батаери на 1500 мАч, а H280S – 2000 мАч. Самую большую батарею получил телефон модели H241 – 2500 мАч. Производитель утверждает, что все модели HardCase способны держать заряд около 12 дней.

В данный момент цены всех моделей Energizer HardCase неизвестны. Их объявят на Mobile World Congress 2019.

Популярными кнопочными телефонами в России остаются гаджеты от Inoi. Ранее бренд уже представил несколько удачных бюджетных моделей, которые будут удобны для людей преклонного возраста. Один из них имеет рекордные показатели автономности, а другой оснащен слотами для 4-х SIM-карт.