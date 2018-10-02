Названы способы, продлевающие срок эксплуатации батареи смартфона

Большинство смартфонов на рынке не имеют достаточно мощной батареи, чтобы работать несколько дней, как это могут делать обычные кнопочные девайсы старого образца. В связи с этим компания по продаже китайских гаджетов Wiko дала актуальные советы для правильного обращения с батареей.

Специалистами Wiko названы способы, продлевающие срок эксплуатации батареи современного смартфона. Например, самое незначительное, что может сделать владелец, активировать на гаджете «экономный режим». Он присутствует во всех нынешних смартфонах на рынке. Также, следует ограничить возможность редко используемым приложениям запускаться автоматически, и обновляться без ведома человека. Все эти процессы работы приложений в фоновом режиме сильно «съедают» заряд батареи.

Срок эксплуатации батареи гаджета сильно увеличится, если следить за работой Wi-Fi, Bluetooth и службой геолокации. Как правило, у многих эти три функции работают круглосуточно, чего пользователь может даже не замечать. Если в них нет потребности прямо сейчас, лучше проверить и деактивировать.

Владельцу смартфона стоит пересмотреть необходимость и количество видежтов на экране. Рекомендуется удалить те, которые не являются полезными для повседневной жизни. Также, срок эксплуатации батареи смартфона увеличится, если в настройках установить минимальное время выключения экрана, чтобы гаджет не лежал в ожидании «спячки» с активным экраном и поглощал заряд батареи. Можно установить уведомления о новых сообщениях на экран блокировки, чтобы без надобности не разблокировать смартфон.

В Wiko все еще считают актуальным правило, согласно которому новые гаджет перед ежедневным пользованием нужно зарядить полностью и так же полностью разрядить трижды. Некоторые специалисты считают эту рекомендацию устаревшей, однако многие люди все еще практикуют подобное «на всякий случай».

Ранее специалисты выяснили, что лидером по автономности работы является смартфон Moto G7 Power .