Смартфон Moto G7 Power стал лидером по автономности работы

В ходе эксперимента на продолжительность работы, проведенного ресурсом PhoneArena, Moto G7 Power показал наилучший результат.

Смартфон Moto G7 Power от Motorola стал лидером по автономности работы, обогнав модели известных брендов. PhoneArena поставили эксперимент: в 11 смартфонах специалисты выставили одинаковое значение яркости, а также запустили одинаковые приложения. Как известно, яркость и количество работающих приложений негативно сказывается на автономности работы гаджета.

По результатам эксперимента смартфон Moto G7 Power проработал 20 часов и 8 минут, что делает его лидером по автономности работы. Гаджет станет настоящей находкой в путешествии, или же просто для пользователей, которым некогда заряжать устройство каждые несколько часов. Добиться такого результата Moto G7 Power смог благодаря аккумулятору на 5000 мАч. Если не выставлять на нем максимальную яркость и не использовать множество приложений сразу, гаджет продержится около 3 дней, что сложно представить в отношении современных устройств, в которых разработчики больше отдают предпочтение изящному дизайну, а не мощной батарее. Кроме того, Moto G7 Power доступен: он стоит всего лишь 250 долларов.

Moto G7 Power по автономности работы обогнал iPhone XR, который проработал 11 часов. Бронзу взял смартфон OnePlus 6T, проработавший 9 часов и 52 минуты. Неутешительные результаты автономности работы показали гаджеты iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS, Google Pixel 3, Galaxy S9+, Google Pixel 3 XL, Galaxy S9 и LG V40 ThinQ.

Ранее у российского бренда появился бюджетный кнопочный телефон с аккумулятором на 4750 мАч, о зарядке которого владелец будет вспоминать только раз в два месяца.