Чёрно-белый экран смартфона оказался отличным средством от прокрастинации

Отчаявшись найти средство от интернет-зависимости, программист из США Меган Гольштейн просто перевела экран собственного смартфона в монохромный режим. Сначала девушке стало легче, однако потом это состояние сменилось тревогой.

Меган вспоминает, что, чтобы перестать тратить всё время на интернет и прочие приложения на смартфоне, она перепробовала множество способов. Так, девушка покупала специальные чехлы, удаляла приложения, отключала уведомления, однако ничего из этого ей не помогло. Затем она решила просто перевести экран в чёрно-белый режим, и вскоре это дало результат. Свои первые впечатления программист сравнивает с тем, как если бы она надела внутренние солнцезащитные очки в летний день, что позволило бы ей свободно видеть окружающий её мир. Но затем чувство облегчения сменилось тревогой. «Переписка с человеком в чёрно-белых сообщениях была похожа на попытку поговорить с бумажным полотенцем на лице», - рассказала она. Скорее всего, её мозг решил, что смартфон сломался, и его необходимо отнести в ремонт. В связи с этим первый эксперимент продлился всего неделю.

Только спустя 8 месяцев она решила снова попробовать. К её удивлению, после двух недель пользования монохромным режимом, она через две недели поняла, что экран смартфона чёрно-белый, и этой не доставляло ей дискомфорта. С тех пор Меган стала меньше времени тратить на Instagram, Twitter и Facebook. А когда она пыталась вернуться к цветному режиму, от яркости у неё начинали болеть глаза.

По мнению учёных на то, как часто человек прокрастинирует влияет и количество его рабочих дней. Так, они выяснили, что люди не так часто тратят время впустую, если меньше работают.