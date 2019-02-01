Все желающие смогут оформить предзаказ на новинку от Huawei уже 18 февраля. Полноценные продажи стартуют 23 февраля.

Бюджетная новинка Huawei Y6 Pro готова к старту продаж – производитель раскрыл все самые важные характеристики доступного смартфона, которые помогают потенциальным покупателям определиться с выбором. Так, известно, что гаджет Huawei Y6 Pro будет попадать в руки покупателей с установленной операционной системой Android 9.0 Pie, управляемой прошивкой EMUI 9.0. Новинка Huawei Y6 Pro будет работать на 4-ядерном однокристальном процессоре MediaTek Helio A22 с частотой 2 ГГц. Графический процессор смартфона - PowerVR Rogue GE8300.

Huawei решили оснастить свой бюджетный гаджет 3 ГБ оперативной памяти. Накопительная память Huawei Y6 Pro составляет 32 ГБ. Расширить это значение пользователь сможет при помощи карты памяти microSD вместительностью до 512 ГБ.

Huawei Y6 Pro поддерживает тенденцию появления на рынке все большего количества смартфонов с огромными экранами. Возможно, они только сейчас кажутся огромными, ведь еще некоторое время назад гаджеты с диагональю 5 и 5,5 дюймов казались «лопатами». Сейчас же диагональю экрана в 6,1 дюйма у Huawei Y6 Pro сложно будет кого-то удивить. Что касается камер, основная у бюджетной новинки составляет 13 мегапикселей. Для фронтальной 8-мегапиксельной камеры в корпусе Huawei Y6 Pro вырезано специальное каплевидное отверстие.

Производитель позаботился и о том, чтобы пользователю не пришлось заряжать свой гаджет по два раза в день. Huawei Y6 Pro получил батарею на 3020 мАч.

Новинка не зря называется бюджетной – ее стоимость в 135 долларов стала приятной новостью. Те, кто оформит предзаказ на Huawei Y6 Pro, получат в подарок наушники или колонки. Массовая продажа смартфона стартует 23 февраля.

Похоже, Huawei решили выдерживать ровно месяц между презентациями своих новинок. Так, 23 января в столице РФ прошла презентация Huawei Honor View 20 с «дырой» в экране.