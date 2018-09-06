Компания Apple не будет повышать цену на новые смартфоны

Ценовая политика сегодня в корне отличается от той, которая была при старте яблочных гаджетов, при этом цена постоянно растет. За новый iPhone нужно отдать внушительную сумму.

В 2019 году компания решила остановить рост стоимости новых телефонов. На этом сказались низкие продажи прошлогодних смартфонов, кроме того Android shout зафиксировало упадок прибыли Apple в Китае. В этом году компания планирует выпустить целых три гаджета, несмотря на то, что новые модели постоянно совершенствуются, оснащаются новыми запоминающимися деталями – цена останется такой же как и в 2018 году.

Предполагается, что iPhone XR будет продаваться от 749$, iPhone XI – 999$, а iPhone XI MAX – от 1099$. Новинки появятся не раньше осени.