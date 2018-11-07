В Японии гражданам бесплатно раздают дома

В Японии стартовала государственная программа, по которой население может купить по очень низкой цене или вообще приобрести бесплатно недвижимость. При этом все бесплатное жилье расположено в сельской местности.

Об этом рассказало зарубежное издание Vice. Одной из причин является демографическая ситуация в стране. Дело в том, что население Японии резко постарело, в связи с чем возникла необходимость из переезда в социальные учреждения. А их недвижимость осталась пустовать и никому не перешла по наследству. Кроме того, молодежь сейчас не спешит обзаводиться семьей, а потому не нуждается в отдельном жилье. В качестве еще одной причины власти называют суеверность. Оказалось, что для японцев это имеет очень большое значение. Никто не хочет покупать дом, где кто-то умер, в одиночестве или произошло убийство.

Институт Fujitsu провел исследование и выяснил, что, если темп увеличения пустующего жилья продолжится, то к 2033 году его число возрастёт до 20 миллионов. Именно поэтому государство решило официально установить низкие цены на недвижимость. В переводе н российскую валюту дом в Японии сейчас можно купить не дороже 300 тысяч рублей. Кроме того, можно взять жилье в аренду с ежемесячными выплатами около 3 тысяч рублей. И если владельцы проживут там достаточно долго, недвижимость перейдет в их собственность.

Дома можно приобрести и бесплатно. Но есть определенные условия: собственниками должны быть родители не старше 43 лет с детьми школьного возраста. Интересно, что есть возможность участвовать в программе и иностранцам, однако, для этого нужно иметь визу и работать в Японии.