Абсурдные японские шоу: В игровые автоматы поместили живых щенков

Сегодня, 15:54 \\ В мире

В стране восходящего солнца уже стало привычным проводить странные шоу и акции.

Так, в одном из развлекательных центров в игровые автоматы поместили живых щенков. В прозрачном боксе вместо плюшевых игрушек находятся самые настоящие и живые, хоть и похожие на плюшевых, щенки. Автомат, в котором предполагается доставать игрушки с помощью «когтей», захватывает животное и переносит в ячейку на выдачу, будто это не живое существо, а просто игрушка.

Зоозащитники уже обратили на это внимание и требуют разобраться в ситуации. Ведь это уже перестаёт быть безобидным развлечением, а вполне может нанести увечья животному. На этом фоне уже разразился скандал вокруг «игрового» автомата.

Абсурдные японские шоу для российского зрителя непонятны и порой даже аморальны, но там это почему-то считается нормальным. Остаётся надеяться, что в ситуации разберутся как можно скорее и автомат с живыми щенками уберут, а организаторов накажут. Российское законодательство с недавних пор предполагает реальные сроки за жестокое обращение с животными. Случай в Японии как раз может попадать под эту статью.

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Автор - Андрей Вознесенский
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