В Берлине женщина умерла после жестокого изнасилования

Сотрудники полиции Берлина сообщили, что найденное 23 декабря неподалеку от мусорных баков тело женщины имело признаки насильственной смерти. Предполагаемые виновные полностью отрицают вину и говорят, что погибшая жертва давала согласие на крайне жестокое убийство. Проводится следствие.

В прошлом месяце было обнаружено тело 55-летней женщины. Внимание следователей привлекли следы пыток на теле жертвы, которую нашли поблизости от мусорных баков.

По факту преднамеренного нанесения травм несовместимых с жизнью под подозрением находится 36-летний Тайфун С. и его 27-летняя спутница Жасмин П. Предъявленные обвинения задержанные отрицают, утверждая, что жертва сама изъявила желание испытать жесткое изнасилование. По факту смерти женщины ведется следствие.