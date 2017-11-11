В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» перед Рождеством Христовым. Нападение произошло 6 января, и является далеко не первым.

Во всемирной паутине на сайте мониторинга за отслеживание деятельности террористов появилось сообщение, свидетельствующее о новых попытках атаки на военную сирийскую базу, занимаемую российскими армейцами.

Известно, что несколько беспилотных летательных аппаратов кустарного производства приблизились к военной технике ВКС РФ и пытались причинить ей урон. Об убытках и проблемах этой атаки пока ничего не сообщается. На ресурсе указано, что террористы развернули также массированную информационную атаку. Идлибская банда придумала название своего нового движения и перечислила уничтоженную технику противника. Так ли это было на самом деле не известно.

Напомним, что военные России в декабре успели в большей части покинуть территорию Сирии, а лидер страны Владимир Путин заявил об освобождении от преступников государства Ближнего Востока.